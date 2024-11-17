Yixing'de Bıçaklı Saldırı: 8 Ölü, 17 Yaralı

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NANJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing şehrindeki bir meslek yüksekokulunda cumartesi günü meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Yixing Kamu Güvenliği Bürosu'nun açıklamasına göre saldırı saat 18.30 sularında Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde gerçekleşti. Soyadı Xu olan 21 yaşındaki şüpheli olay yerinde yakalanarak suçunu itiraf etti.

Bu yıl okuldan mezun olan Xu'nun, başarısız olduğu sınavlar nedeniyle mezuniyet belgesini alamaması ve stajyerlik ücretinden memnun olmaması gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Kurtarma çalışmaları ve polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.