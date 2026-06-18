YKS İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin alınan tedbirleri açıkladı. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda sınav sürecinde 44 bin 886 personelin ve 6 bin 907 ekibin sahada olacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak 2 milyon 425 bin 560 evladımızın huzur, güven ve sükünet içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığımızın tüm birimleriyle hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda; 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edilecek; sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır."

Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede uygulanacak; sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz; 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz."