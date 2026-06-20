YKS Öğrencilerine Su İkramı - Son Dakika
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YKS Öğrencilerine Su İkramı

YKS Öğrencilerine Su İkramı
20.06.2026 14:05
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, YKS'de öğrencilere su dağıttı, destek ve başarı dileklerinde bulundu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere su dağıtıldı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Emin Efendi Bin Osman Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan "öğrencilere su temini hayrı" şartı kapsamında, YKS'nin yapıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesinde sınava giren öğrencilere su ikramında bulundu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammed Enes Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

YKS'nin öğrencilerin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Çınar, bu özel günde öğrencilerin yanında olmak istediklerini ifade etti.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Çınar, vakıfların hayır şartlarını yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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