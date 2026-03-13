YKS'ye 2,4 Milyon Aday Başvurdu

13.03.2026 18:09
Yükseköğretim Kurulu, 20-21 Haziran'daki YKS için 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 20- 21 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, YKS'ye 2025'te 2 milyon 560 bin 649, 2024'te 3 milyon 120 bin 870, 2023'te 3 milyon 527 bin 443, 2022'de 3 milyon 243 bin 334, 2021'de 2 milyon 607 bin 715 ve 2020'de 2 milyon 436 bin 958 adayın başvurduğu anımsatıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu, büyük bir emek ve fedakarlık gösterdiğini biliyoruz. Sevgili gençler, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkanlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor, dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz. Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

18:00
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
