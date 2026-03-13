YKS'ye 2,4 Milyon Başvuru

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu açıkladı. Özvar, şunları kaydetti:

"TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu, büyük bir emek ve fedakarlık gösterdiğini biliyoruz. Sevgili gençler, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkanlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz. Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum."