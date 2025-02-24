YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Psikolojik Destek - Son Dakika
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YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Psikolojik Destek

Efes Selçuk Belediyesi, YKS'ye hazırlanan öğrencilere sınav kaygısını yenme ve ders çalışma motivasyonu sağlamak için psikolojik destek hizmeti sunmaya başladı. Uzman psikolog, haftanın iki günü öğrencilere danışmanlık yapacak.

24.02.2025 10:29  Güncelleme: 11:05
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde YKS'ye hazırlanan öğrenciler için psikolojik destek hizmeti vermeye başladı. Görevli uzman psikolog, sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilere sınav kaygısını yenme ve ders çalışma motivasyonu kazandırma gibi konularda destek sağlayacak.

Efes Selçuk Belediyesi, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için psikolojik destek hizmetini hayata geçirdi. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi bünyesinde YKS'ye 121 gün kala ön görüşmelere başlayan Uzman Psikolog Bilgesu Baday, haftanın iki günü randevu sistemiyle sınava hazırlık sürecinde olan öğrenciler ile bir araya gelecek.

"Her öğrenci özelinde görüşmelerimizi yapacağız"

Öğrencilerin sınav süreçlerini daha sağlıklı yönetebilmeleri için danışmanlık almalarının önemini vurgulayan Uzman Psikolog Bilgesu Baday, "Kaygıyı insanların kişisel düşünceleri ortaya çıkarır. Bu yüzden kaygılarımız özneldir. Sınav kaygısı da bunlardan biridir. Sınav kaygısı kişinin gerçek performansını ortaya koymasını engeller. Olası olumsuz sonuçlar veya başarısızlık ile ilgili kaygılara eşlik eden bilişsel, davranışsal ve fizyolojik belirtilerin yaşanması durumu olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerimizin sınav sürecini daha işlevli ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmek amacıyla danışmanlık almaları önemlidir. Sınav kaygısı psikolojik danışmanlıkla desteklenirse süreç en sağlıklı şekilde yürütülebilir. Bu yüzden de öğrencilerimizin sınav kaygılarının üstesinden gelmeleri ve girecekleri sınavda daha iyi bir performans gösterebilmeleri için Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde bir araya gelerek her öğrenci özelinde görüşmelerimizi yapacağız" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İsmail Aka kütüphanesi randevu için öğrencileri bekliyor

Haftanın iki günü randevu sistemiyle uzman psikolog ile öğrencileri bir araya getiren danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'ne başvuru yaparak randevu oluşturabilir. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar merkezi (0232) 892 17 20 numaralı telefondan arayabilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Psikolojik Destek - Son Dakika

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