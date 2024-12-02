Yoğun Yağışlar İğde Ağaçlarını Devrildi, Elektrik ve Telefon Hatlarına Zarar Verdi

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AVCILAR'da yol kenarındaki iğde ağacı yoğun yağışın etkisiyle köklerinin yerinden çıkması sonucu devrildi. Ağacın zarar verdiği elektrik ve telefon hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 12.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Sofu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki iğde ağacı, yoğun yağışın etkisiyle köklerinin yerinden çıkması sonucunda yola devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, ağacı motorlu testere ile parçalara ayırarak bulunduğu yerden kaldırdı. Ağacın devrilirken zarar verdiği elektrik ve telefon hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı.