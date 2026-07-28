YÖK Atlas Mobil Uyumlu Hale Geldi - Son Dakika
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YÖK Atlas Mobil Uyumlu Hale Geldi

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YÖK Başkanı Özvar, YÖK Atlas'ın mobil uyumlu olduğunu ve tercihlerde kullanılmasını önerdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih döneminde adayların bilinçli ve doğru karar verebilmesi için YÖK Atlas'ın bu yıl mobil uyumlu hale getirildiğini bildirdi.

Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, adayların, tercih sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm temel bilgilere YÖK Atlas üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

Tercihlerin güvenilir ve resmi verilere dayalı yapılmasının önemine dikkati çeken Özvar, adaylara YÖK Atlas'tan yararlanmaları tavsiyesinde bulunarak, "YÖK Atlas'ı bu yıl tamamen mobil uyumlu hale getirdik." ifadesini kullandı.

YÖK Atlas üzerinden, programların başarı sıralamalarının, taban puanların, kontenjanların, doluluk oranlarının, akreditasyon durumlarının, öğretim elemanı yapısının ve tercih sürecinde ihtiyaç duyulacak birçok verinin ayrıntılı şekilde yer aldığını kaydeden Özvar, "Kararlarınızı resmi verilere dayandırın. Tercih sürecinde güvenilir bilgi kaynaklarının kullanılması büyük önem taşıyor. Bilgiyle yapılan tercih, geleceğe güvenle atılan ilk adımdır." değerlendirmesini yaptı.

Yurt dışı tercihlerinde tanıma ve denklik uyarısı

Özvar, yurt dışında eğitim görmeyi planlayan adaylara da uyarılarda bulundu.

Tercih edilecek yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının, eğitime başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Özvar, tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını hatırlattı.

Hiçbir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilemeyeceğinin altını çizen Özvar, adayların yurt içi veya yurt dışında tercih yaparken resmi ve doğrulanabilir bilgilere dayanmasının, eğitim hayatları ve gelecek planlamaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

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