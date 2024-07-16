YÖK Başkanı Erol Özvar, adaylara tercih sürecinde yapay zeka programlarını incelemelerini önerdi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Erol Özvar, adaylara tercih sürecinde yapay zeka programlarını incelemelerini önerdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, '2024-YKS' sonuçlarının açıklandığını duyurarak adaylara tercih sürecinde yapay zeka başta olmak üzere yeni öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemelerini önerdi. Özvar, tercihlerini yaparken ilgi alanlarına ve yeteneklerine en uygun programlara yönelmelerini tavsiye etti ve tercih dönemi boyunca Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak açıklama ve duyuruları takip etmelerinin önemini vurguladı. Ayrıca, sınavda istedikleri sonucu alamayan adaylara da morallerini bozmadan ileriye bakmalarını ve çalışmaya devam etmelerini önerdi.

16.07.2024 08:49
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2024-YKS" sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, adaylara, "Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır." önerisinde bulundu.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milyonlarca aday ve ailelerinin beklediği "2024-YKS" sonuçlarının açıklandığını, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceğini belirtti.

Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dileyen Özvar, tercih dönemiyle birlikte yeni bir heyecanın başladığına işaret etti.

Özvar, adaylara, tercihlerini yaparken ilgi alanlarına ve yeteneklerine en uygun programlara yönelmelerini tavsiye ederek şunları kaydetti:

"Gelecek hedeflerinizi de mutlaka göz önünde bulundurun. Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin. Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır. Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemlidir."

Sınavda istediği neticeyi alamayan adaylara da morallerini bozmadan ileriye bakmaya devam etmelerini öneren Özvar, "Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın. Önünüzde parlak bir geleceğin ve başaracağınız çok şeyin olduğuna inanıyorum. Başarı için yılmadan çalışmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Erol Özvar, adaylara tercih sürecinde yapay zeka programlarını incelemelerini önerdi - Son Dakika

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