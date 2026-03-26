YÖK Başkanı MAKÜ\'yü Ziyaret Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Özvar, MAKÜ'de hayvancılık ve üniversite farklılaşması hakkında bilgilendirme yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini (MAKÜ) ziyaret etti.

Özvar, Burdur ziyareti kapsamında MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerini gezerek, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin çiftlikleri içerisinde uygulanmaya başlayan akıllı hayvancılık yöntemleriyle hayvancılığın gençler tarafından da yapılabilir cazip sektör haline gelmeye başladığını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Teke Bölgesi'nde yöre halkının yetiştirdiği Honamlı keçisinden bahseden Özvar, "Üniversitemiz bu türün kaybolmaması, ıslahının yapılması konusunda çok önemli bilimsel araştırmalar yerine getiriyor. Bildiğimiz kadarıyla bu ırk etçil bir ırk, ayrıca süt randımanının artırılması konusunda da uluslararası bir işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki MAKÜ Honamlı keçi türü üzerinden belki de önümüzdeki yıllarda sadece burada değil daha geniş bir coğrafyada hem etçil hem de sütçül bu türün yayılmasına liderlik yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Özvar, Türkiye'de üniversitelerin nispi rekabet gücü üretebildiği alanlarda ihtisaslaşmalarını istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz üniversitelerimizin bilhassa rekabet üretebildiği alanlarda farklılaşmasıdır. Bu farklılaşma bizim stratejik hedeflerimizden bir tanesidir. Üniversitelerimizin birbirine benzeyen yapılar değil ama birbirinden rekabet üretebildiği daha fazla akademik ilmi veya pedagojik ürünler ortaya koyabildiği alanlarda öne çıkmasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan üniversiteleri farklılaştırmak politikası üniversitelerimizin daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Bu farklılaşmayla beraber üniversitelerimizin son yıllarda akademik performans, bilimsel yayın kapasitesi noktalarında önemli bir mesafe katettiğini söyleyebiliriz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:20:58. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.