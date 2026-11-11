YÖK Başkanı Özvar, Milli Ağaçlandırma Günü'nde çevre bilinci için paylaşım yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YÖK Başkanı Özvar, Milli Ağaçlandırma Günü'nde çevre bilinci için paylaşım yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. Özvar, paylaşımında yeşil vatanımızın her köşesinde yeni fidanların kök salmasını, ormanların çoğalmasını ve çevre bilincinin toplumun her kesiminde kökleşmesini diledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün, doğaya duyarlılığı artırması ve çevre bilincinin toplumun her kesiminde kökleşmesine vesile olmasını diledi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeşil vatanımızın her köşesinde yeni fidanların kök salması, ormanlarımızın çoğalması ve tabiatımızın bütün zenginliğiyle gelecek nesillere aktarılması, bu topraklara duyduğumuz vefanın en güzel ifadelerindendir. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün doğaya duyarlılığımızı artırmasını ve çevre bilincinin toplumun her kesiminde kökleşmesine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
GüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:34:41. #.0.3#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar, Milli Ağaçlandırma Günü'nde çevre bilinci için paylaşım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android