YÖK Başkanı Özvar, Taşkent ve Semerkant'taki forumlara katılıp bakanlarla görüşecek - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Taşkent ve Semerkant'taki forumlara katılıp bakanlarla görüşecek

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 28-30 Ekim'de Taşkent ve Semerkant'ta düzenlenecek iki foruma katılacak. Özvar, forumlarda eğitim bakanlarıyla yükseköğretimde bölgesel işbirliği, öğrenci hareketliliği ve ortak diploma programlarını ele alacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 28-30 Ekim'de Özbekistan'a gidecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar 28 Ekim'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'nun açılışında konuşma yapacak.

Forum kapsamında gerçekleştirilecek eğitim bakanları yuvarlak masa toplantısına da katılacak Prof. Dr. Özvar, yükseköğretimde bölgesel işbirliği, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak diploma programları, diplomaların karşılıklı tanınması ve ortak bilimsel araştırmalar konularını ele alacak.

Çeşitli ülkelerin eğitim ve yükseköğretimden sorumlu bakanları ve üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler yapacak olan Prof. Dr. Özvar, Taşkent'teki Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesini de ziyaret edecek.

YÖK Başkanı Özvar, 29 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek ve ana teması "Değişen Dünyada Beşeri Sermayeyi Şekillendirmek" olan Küresel Yetenek Forumu'na katılacak.

Forumda bir konuşma yapacak olan Prof. Dr. Özvar, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, uluslararası akademik hareketlilik, yeni teknolojiler ve yükseköğretimde işbirliği konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: AA
EğitimGüncelSon Dakika

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