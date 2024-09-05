YÖK'ten Diploma Sahteciliği Açıklaması: İddialar Titizlikle İncelenecek - Son Dakika
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YÖK'ten Diploma Sahteciliği Açıklaması: İddialar Titizlikle İncelenecek

YÖK\'ten Diploma Sahteciliği Açıklaması: İddialar Titizlikle İncelenecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), diploma sahteciliği ile ilgili yapılan haberlere yanıt verdi. YÖK, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'na her türlü iddianın araştırılması talimatı verdiğini ve tespit edilen sahteciliklerin adli mercilere bildirileceğini açıkladı. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgileri YÖKSİS'e aktarılmakta ve belge doğrulama imkanları sağlanmaktadır.

05.09.2024 10:41
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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "diploma sahteciliği" konusundaki haberlere ilişkin, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verildiğini bildirerek, "Tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli merciler bilgilendirilmektedir" açıklamasını yaptı.

YÖK'ten son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "diploma sahteciliği" konusundaki haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelemekte ve gerekli gördüğü durumlarda yasal işlemlerin tesis edilmesi için söz konusu sahtecilikleri adli ve idari mercilere bildirmektedir.

Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli merciler bilgilendirilmektedir.

Kurulumuz, muhtemel sahteliklerin önüne geçmek için yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasını sağlamakta ve bütün kurum ve kuruluşlara e-Devlet kapısı üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) belge doğrulaması yapma imkanı vermektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki 'denklik sorgulama' ekranından doğrulanması yapılabilmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YÖK'ten Diploma Sahteciliği Açıklaması: İddialar Titizlikle İncelenecek - Son Dakika

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