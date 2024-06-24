YÖK, ikinci üniversite için yaş sınırlaması getirdi - Son Dakika
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YÖK, ikinci üniversite için yaş sınırlaması getirdi

YÖK, ikinci üniversite için yaş sınırlaması getirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmesine karar verdi.

24.06.2024 16:24
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumları bünyesindeki "çocuk gelişimi", "felsefe", "sosyoloji", "tarih" ve "Türk dili edebiyatı" açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine karar verildi.

YÖK'ten, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin rektörlüklerine "sınavsız ikinci üniversite" konulu yazı gönderildi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite kapsamında yapılacak kayıt işlemlerine ilişkin alınan yeni karara yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 5 Haziran 2024 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7-h maddesi uyarınca, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine, diğer açıköğretim programlarında ise mevcut uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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