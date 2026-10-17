YÖK, LIFELINE HLM'nin Gaziantep'te üç damar bypassta kullanıldığını açıkladı - Son Dakika
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YÖK, LIFELINE HLM'nin Gaziantep'te üç damar bypassta kullanıldığını açıkladı

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YÖK, yerli kalp-akciğer makinesi LIFELINE HLM'nin Gaziantep'te üç damar bypass ameliyatında kullanıldığını bildirdi. Cihaz, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki operasyonla ikinci klinik uygulamasını gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde sağlık teknolojileri, uzay araştırmaları, biyoteknoloji, çevre dostu üretim gibi birçok alanda haftanın öne çıkan çalışmalarını paylaştı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kritik sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini güçlendiren LIFELINE HLM kalp-akciğer makinesi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen üç damar bypass ameliyatında kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ASELSAN işbirliğiyle yaklaşık üç yılda geliştirilen cihaz, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerlerin görevini geçici olarak üstleniyor. Gaziantep'teki operasyon, yerli cihazın ikinci klinik uygulaması oldu.

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Kaynak: AA
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