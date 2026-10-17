YÖK, LIFELINE HLM'nin Gaziantep'te üç damar bypassta kullanıldığını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde sağlık teknolojileri, uzay araştırmaları, biyoteknoloji, çevre dostu üretim gibi birçok alanda haftanın öne çıkan çalışmalarını paylaştı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kritik sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini güçlendiren LIFELINE HLM kalp-akciğer makinesi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen üç damar bypass ameliyatında kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ASELSAN işbirliğiyle yaklaşık üç yılda geliştirilen cihaz, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerlerin görevini geçici olarak üstleniyor. Gaziantep'teki operasyon, yerli cihazın ikinci klinik uygulaması oldu.

Kanser tedavisi gördüğü dönemde üniversite sınavına hazırlanan 50 yaşındaki Ayşenur Saraç, yükseköğrenim hayalini gerçekleştirdi.

34 yaş üstü kadınlara yönelik özel kontenjandan yararlanan Saraç, internetten izlediği eğitim videolarıyla hazırlandığı sınavın ardından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojileri Programı'na yerleşti.

Arı sütünden diyabetik yaralara yönelik yeni nesil yara örtüsü geliştiriliyor

Bursa Teknik Üniversitesinde, iyileşmesi güç diyabetik yaraların tedavisini desteklemek amacıyla arı sütü temelli yeni nesil bir yara örtüsü geliştiriliyor.

TÜSEB desteğiyle gerçekleştirilen projede, arı sütünden elde edilen biyolojik olarak aktif bileşenler özel bir jel malzemeye yerleştiriliyor. Özellikle diyabetik ayak yaraları için tasarlanan ürünün, yaranın şeklini alabilen yapısıyla iyileşme sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.

Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Fırtına Avcıları Takımı, güneş fırtınalarına karşı geliştirdiği erken uyarı projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından düzenlenen TUA Astro Hackathon Yarışması'nda dereceye giren ekip, "Güneş Fırtınaları Erken Uyarı Paneli" ile güneş kaynaklı elektromanyetik fırtınaların önceden tespit edilmesini amaçlıyor.

Kocaeli Üniversitesi araştırmacıları, gemi inşasında kullanılan alternatif üretim teknolojilerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

Geleneksel gemi inşa yöntemlerinin alternatif teknolojilerle karşılaştırıldığı araştırmada, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerde yüzde 75,6, ekosistem üzerindeki etkilerde ise yüzde 42 azalma potansiyeli hesaplandı.

Alternatif yöntemlerin işletme maliyetlerinde yaklaşık yüzde 34 tasarruf sağlayabileceği de belirlendi. Araştırma, söz konusu teknolojilerin tersanelerde uygulanması halinde çevresel etkilerin azaltılabileceğini ve ekonomik verimliliğin artırılabileceğini gösteriyor.