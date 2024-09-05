YÖK, sahte diploma haberleriyle ilgili açıklama yaptı

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 'sahte diploma' haberleriyle ilgili, "Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında 'diploma sahteciliği' konusunun yer aldığı belirtilerek, doğru bilgilendirme için konuyla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelemekte ve gerekli gördüğü durumlarda yasal işlemlerin tesis edilmesi için söz konusu sahtecilikleri adli ve idari mercilere bildirmektedir. Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli merciler bilgilendirilmektedir. Kurulumuz, muhtemel sahteliklerin önüne geçmek için yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasını sağlamakta ve bütün kurum ve kuruluşlara e-Devlet kapısı üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) belge doğrulaması yapma imkanı vermektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki 'denklik sorgulama' ekranından doğrulanması yapılabilmektedir" denildi.