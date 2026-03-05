YÖK: Sıralamalar Hedef Değil, Araştırma Önemli - Son Dakika
YÖK: Sıralamalar Hedef Değil, Araştırma Önemli
05.03.2026 17:32
YÖK Başkanı Özvar, üniversite sıralamalarının tek başına hedef olmadığını, araştırma stratejilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite sıralamalarının, tek başına bir amaç ya da nihai hedef olmadığını söyleyerek, "Sıralamadaki yükselişi sürdürülebilir kılmak istiyorsak; araştırma stratejilerimizi kurumsal düzeyde netleştirmeli, odak alanlarımızı belirlemeli, disiplinlerarası iş birliğini güçlendirmeli ve nitelikli araştırmacıyı destekleyen bir ekosistemi kararlılıkla inşa etmeliyiz" dedi.

YÖK'te 'Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nın bu yıl 263'üncüsü gerçekleştirildi. Yükseköğretim sistemine ilişkin güncel konuların ele alındığı toplantıda, üniversitelerin akademik çalışmaları, yükseköğretimde kalite süreçleri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar görüşüldü. YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de yükseköğretimin gelişimi için üniversiteler arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, "Bugün küresel ölçekte yaşanan dönüşüm; dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik eksenli politikalarla iş gücü piyasasında yeni beceri setlerini zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmeler, yükseköğretim kurumlarının yalnızca bilgi aktaran yapılar olmaktan çıkıp; bilgiyi üreten, uygulamaya dönüştüren ve sektörel ihtiyaçlarla eş zamanlı hareket eden dinamik kurumlar haline gelmesini zorunlu kılmaktadır" dedi.

'SİSTEMİN GENELİ GÜÇLENMELİ'

Özvar, akademik üretkenliğin artırılması ve üniversitelerin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini de vurgulayarak, "Her fırsatta ifade ettiğim gibi üniversite sıralamaları, elbette tek başına bir amaç ya da nihai hedef değildir. Ancak üniversitelerin araştırma üretimi, uluslararası görünürlüğü ve akademik itibarı açısından önemli bir gösterge sunduğu da açıktır. Bu nedenle üniversitelerimizin uluslararası sıralamalarda istikrarlı biçimde yükselmesini memnuniyetle karşılıyor; bunu yükseköğretim sistemimizin güçlenmesinin somut bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Bu tabloyu doğru okumak için, sıralamaların yalnızca 'listeye girme' meselesi olmadığını; araştırma ekosisteminin niteliğini, uluslararası iş birliklerini, yayın ve atıf etkisini, akademik görünürlüğü ve kurumsal itibarı birlikte yansıtan bir gösterge seti olduğunu görmek gerekir. Dolayısıyla sıralamalardaki yükselişi sürdürülebilir kılmak istiyorsak; araştırma stratejilerimizi kurumsal düzeyde netleştirmeli, odak alanlarımızı belirlemeli, disiplinlerarası iş birliğini güçlendirmeli ve nitelikli araştırmacıyı destekleyen bir ekosistemi kararlılıkla inşa etmeliyiz. Bu hedef, yalnızca birkaç üniversitemizin değil; sistemin genelinin kalite kültürüyle güçlenmesini gerektirmektedir" diye konuştu.

'GEREKLİ KADRO ONAYINI ALMIŞ BULUNUYORUZ'

Özvar, "Son dönemde açılan bilişim temelli programlar için öğretim elemanı yetiştirilmesi konusunda somut adımlar atacağımızı daha önceki toplantılarımızda ifade etmiştim. Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile görüşerek gerekli kadro onayını almış bulunuyoruz. Farklı branşlardan lisans mezunlarına merkezi bir sınav uygulayacağız ve başarılı olanlara bilişim temelli programlarda lisansüstü eğitim imkanı sağlayacağız. Akabinde kendilerini üniversitelerimizde ilgili programlarda istihdam edeceğiz. Böylece, yeni programlar için gereken nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

