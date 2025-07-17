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YÖK'ten Araştırma Üniversiteleri Vizyonu

YÖK\'ten Araştırma Üniversiteleri Vizyonu
17.07.2025 17:16
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YÖK Başkanı Özvar, 5 yılda tüm araştırma üniversitelerinin ilk 500'de yer alabileceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Araştırma üniversitelerimizin tamamının önümüzdeki 5 yılda ilk 500 içerisinde yer alma potansiyeline sahip olduklarına inanıyorum. Tüm araştırma üniversitelerimizin ilk 800-1000 bandını hedeflemesi lazım. Birkaç sene içinde uluslararası sıralamalarda ilk 100'e girecek aday üniversitelerimiz var." dedi.

YÖK tarafından Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Özvar, 20 devlet, 3 vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 23 üniversiteyi araştırma üniversitesi olarak ilan ettiklerini söyledi.

Araştırma üniversitelerinin performansını yakından takip ettiklerini dile getiren Özvar, "YÖK olarak sadece araştırma üniversitelerinin değil ülkemizdeki 208 üniversitemizin her birinin yıllık, araştırma, yayın, proje, paydaşlarla işbirliği ve etkileşim ile eğitim ve öğretime ilişkin performanslarını da düzenli olarak izliyoruz." diye konuştu.

Özvar, araştırma üniversitesi olma potansiyeline sahip üniversitelerden 6'sını Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı'na dahil ettiklerini aktararak, "Bu 6 üniversiteyi 2024 yılı itibarıyla 2 yıllık izleme sürecine aldık. 2025 yılı sonunda, bu üniversitelerimiz arasından performansları mevcut araştırma üniversitelerinin üzerine çıkanları programa dahil etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla araştırma üniversitesi statüsüne yükselme yolunu tüm üniversitelerimiz için açık tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırma üniversitelerini, yükseköğretim sisteminin lokomotifi olarak gördüklerini ve üniversitelerin uluslararası alanda daha görünür olmasını arzuladıklarını vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

"Malumunuz olduğu üzere, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de Dünya Akademik Başarı Sıralamalarında ilk 500'de yer alan üniversite sayımızın, 2028 yılında 10'a çıkarılması olarak belirlenmiştir. Araştırma üniversitelerimizin tamamının, önümüzdeki 5 yılda ilk 500 içerisinde yer alma potansiyeline sahip olduklarına inanıyorum. Tüm araştırma üniversitelerimizin ilk 800-1000 bandını hedeflemesi lazım. Birkaç sene içinde uluslararası sıralamalarda ilk 100'e girecek aday üniversitelerimiz var."

Üniversitelerin dijital olgunluk modeli projesi

YÖK Başkanı Özvar, 2030 vizyonu kapsamında, üniversitelerin veriye dayalı yönetim sistemlerinin ve dijital olgunluk düzeylerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Üniversitelerimizin Dijital Olgunluk Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında bir dijital olgunluk modeli geliştirildiğini anlattı.

Taslak modelin pilot çalışmasının 18 üniversitede tamamlandığını dile getiren Özvar, "Önümüzdeki yıl tüm üniversitelerimize teşmil edilecektir. Amacımız, üniversitelerimizde eğitim, araştırma, altyapı ve idari süreçlerin dijitalleşme düzeylerinin belirlenmesiyle birlikte her bir alana rehberlik edecek bir yol haritasının ortaya konmasıdır." diye konuştu.

ADEP kapsamında, 2022'den itibaren geçerli olmak üzere YÖK Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyon aracılığıyla her yıl yapılan performans değerlendirmesi sonuçlarına değinen Özvar, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine yıllık olarak araştırma projelerinde kullanılmak üzere kaynak tahsis edilmektedir. ADEP kapsamında tahsis edilen toplam kaynak miktarı, 4 yıllık sürede 12,5 kat arttı. Önümüzdeki yıl da misliyle artıracağız." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile araştırma üniversitelerinden rektör ve yardımcılarının da katıldığı toplantıda, ADEP kapsamında yürütülen projelerin genel değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Teknoloji, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'ten Araştırma Üniversiteleri Vizyonu - Son Dakika

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