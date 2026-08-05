YÖK’ten Dijital Fabrika Operatörlüğü Eğitimi - Son Dakika
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YÖK’ten Dijital Fabrika Operatörlüğü Eğitimi

YÖK’ten Dijital Fabrika Operatörlüğü Eğitimi
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YÖK, dijital dönüşüm için MES Operatörlüğü programı ile nitelikli insan kaynağı yetiştirecek.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), sanayinin dijital dönüşümüne yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla açtığı 'İmalat Yürütme Sistemleri (MES) Operatörlüğü' programıyla akıllı üretim sistemlerini yönetecek dijital fabrika operatörlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; üretim tesislerinde makineler artık yalnızca üretim yapmıyor. Sensörlerden topladıkları verileri analiz ediyor, arızaları önceden tahmin ediyor, bakım süreçlerini planlıyor ve üretim performansını kendi kendine optimize edebiliyor. Akıllı fabrikalara doğru hızlanan bu dönüşüm, üretim süreçlerini yönetecek yeni bir mesleği de beraberinde getiriyor. YÖK tarafından geleceğin mesleklerine yönelik açılan MES Operatörlüğü programı, yapay zeka, veri analizi, sensör teknolojileri ve akıllı üretim sistemlerini bir araya getiren dijital fabrika operatörlerini yetiştirmeyi hedefliyor. Bugün otomotivden savunma sanayisine, beyaz eşyadan gıda üretimine kadar birçok sektörde fabrikalar dijitalleşiyor. Üretim süreçlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan MES giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar, bu sistemleri yönetecek nitelikli insan kaynağının önümüzdeki yıllarda sanayinin en kritik ihtiyaçlarından biri olacağı görüşünde birleşiyor.

DÖNÜŞÜM HER ALANDA HIZLANIYOR

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde yürütülen planlamayla mezun arzı ile istihdam arasındaki dengeyi güçlendirmeyi, bilişim, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve üretim odaklı alanlarda nitelikli insan kaynağını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Özvar, "Bugünün dünyasında dönüşüm her alanda hızlanıyor. Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Özvar ayrıca, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü gibi yeni programlarla dijital üretim süreçlerini yönetecek ve veriyi etkin kullanabilecek teknik insan kaynağının yetiştirildiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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