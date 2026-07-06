YÖK'ten Sertifika Programlarına Dijital Doğrulama - Son Dakika
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YÖK'ten Sertifika Programlarına Dijital Doğrulama

06.07.2026 14:25
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Yükseköğretim Kurulu, Sürekli Eğitim Sertifikalarını e-Devlet üzerinden merkezileştiriyor.

Üniversitelerde 1 Ekim'den itibaren açılacak Sürekli Eğitim Merkezi sertifika programlarının uygun olanlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayanların sertifikaları, ilk kez Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi olarak düzenlenecek ve dijital ortamda doğrulanabilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce yürürlüğe giren "Mikro Yeterlilikler Çerçevesi" ile üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin akademik sistem içerisinde tanınmasının ardından üniversitelerin "Sürekli Eğitim Merkezleri" tarafından yürütülen sertifika programları da ortak kalite standartları çerçevesinde merkezi değerlendirme kapsamına alınacak.

Sürekli Eğitim Merkezlerinde yürütülen sertifika programlarının ortak kalite standartları çerçevesinde değerlendirilmesi ve merkezi doğrulama sistemine dahil edilmesiyle yaşam boyu öğrenme alanındaki kalite güvencesi güçlendirilecek. Belirlenen kalite ölçütlerini karşılayan sertifika programları, mikro yeterlilik yaklaşımı doğrultusunda yapılandırılabilecek güçlü bir altyapıya da kavuşacak.

Böylece yükseköğretimde diploma programları ile yaşam boyu öğrenme kapsamında yürütülen kısa süreli eğitimler arasındaki kalite güvencesi daha bütüncül bir yapıya ulaşacak.

Sertifika programlarının içerikleri ortak kalite standartları çerçevesinde değerlendirilecek

Üniversitelere 2 Temmuz'da gönderilen yazıda, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren açılacak Sürekli Eğitim Merkezi sertifika programlarının YÖK tarafından değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Uygun bulunan programlarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların sertifikaları, ilk kez YÖK tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi olarak düzenlenecek ve dijital ortamda doğrulanabilecek. Başvurular elektronik ortamda YÖKSİS altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni uygulamayla birlikte sertifika programlarının içerikleri ortak kalite standartları çerçevesinde değerlendirilecek ve üniversiteler arasında daha standart ve güvenilir bir yapı oluşturulacak.

Kamu kurumları ile işverenler sertifikaların doğruluğunu elektronik ortamda teyit edebilecek, eğitim belgelerinin güvenilirliği ile uluslararası görünürlüğü güçlenecek.

"Sertifika programlarını ortak kalite standartlarıyla buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da bilgi toplumunda öğrenmenin üniversite eğitimiyle sınırlı olmadığını belirterek, yükseköğretimde gerçekleştirilen reformların ortak hedefinin bireyin yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetkinlikleri güçlü bir kalite sistemi içerisinde kazanabilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Mikro yeterliliklerden sertifika programlarına kadar hayata geçirilen düzenlemelerin, yaşam boyu öğrenme anlayışını kalite güvencesiyle destekleyen bütüncül bir yapı oluşturduğunu vurgulayan Özvar, "Sürekli Eğitim Merkezlerimiz toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap veren önemli eğitim merkezleridir. Üniversitelerimiz tarafından sunulan sertifika programlarını ortak kalite standartlarıyla buluşturuyoruz. Bu uygulamayla eğitimlerin niteliğini güvence altına alırken, vatandaşlarımızın aldıkları belgeleri e-Devlet üzerinden doğrulanabilir, güvenilir ve uluslararası standartlarda bir yapıya kavuşturuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mikro Yeterlilikler Çerçevesi ile üniversite dışında kazanılan bilgi ve becerilerin akademik sistem içerisinde tanınmasının önünün açıldığını aktaran Özvar, "Bugün attığımız adımla yaşam boyu öğrenme ekosistemimizin bir diğer önemli halkasını tamamlıyoruz. Kalite güvencesi altında yürütülecek sertifika programları, belirlenen ölçütleri karşılamaları halinde mikro yeterlilik yaklaşımı doğrultusunda yapılandırılabilecek güçlü bir altyapıya kavuşacak. Böylece yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme anlayışını daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyor, yetkinlik odaklı yükseköğretim vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, E-Devlet, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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