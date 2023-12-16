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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle birçok kesimde trafik düzenlemeleri yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemlidir.

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
16.12.2023 - 08:45,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle güney taşıma kolunda sürücüler servis yoluna (İstanbul- Ankara istikameti) yönlendiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolundaki otoyol kesişim köprüsü yapım çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun Ilgın şehir geçişi 17-18. kilometrelerinde Ilgın Otogar Kavşağı Üst Geçidi'nde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 7-8. kilometrelerinde sağ şeritteki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Bingöl- Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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Alikahya, Kocaeli, Ankara, İzmir, Son Dakika

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