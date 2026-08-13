Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat! - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat!

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Kara yollarında bakım ve inşaat çalışmaları sürüyor, trafik akışı kontrollü ilerliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları, Alikahya mevkisinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerindeki trafik akışı Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönlü olarak servis yolundan sağlanıyor. Ayrıca, Ankara yönündeki trafiğin servis yoluna aktarılabilmesi için 22.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma yapılacak.

İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikametinin 20-21. kilometrelerinde sol orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sürdürülüyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 34-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kemer ayrımı-Burdur yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerinde yol yapım, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerinde de Karaçay Köprüsü'nün yapımı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 39-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8-9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat! - Son Dakika

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