Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok kesimde yol kapatılmış veya alternatif güzergahlar belirlenmiştir. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri önemlidir.

30.06.2024 08:55
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu kuzey taşıma yolundaki (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü tabliye betonunda onarım çalışması nedeniyle TEM Körfez kavşağından otoyola girilemeyecek. Bu sebeple, yarına kadar, İstanbul istikametinde, TEM Doğu İzmit ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşakları gibi alternatif güzergahlar kullanılabilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı- Karasu kavşakları 3-7. kilometreleri Ankara-İstanbul istikametinde yol bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Saray- Lüleburgaz kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla güney taşıma yolu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatılırken, ulaşım kuzey taşıma yolundan (Edirne istikameti) iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde yapım, Taşlıçay-Diyadin-Çaldıran ayrımının 19-25. kilometrelerinde yol yapım, Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Adapazarı- Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışması dolayısıyla yol trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 33- 45. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 15-16. kilometrelerinde toprak işleri sanat yapıları üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ortaköy-Bozkır- Kesikköprü yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma iki yönlü izin verilirken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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