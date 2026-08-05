Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometrelerinde viyadük çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ istikametten gidiş-geliş olarak sürdürülüyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve servis yolundan devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. ve Çanakkale-Çan yolunun 4-10. kilometrelerinde yapım, Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde de üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.