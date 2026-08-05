Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat! - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!

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Çeşitli yollar üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü ve işaretlere uyulmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometrelerinde viyadük çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ istikametten gidiş-geliş olarak sürdürülüyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve servis yolundan devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. ve Çanakkale-Çan yolunun 4-10. kilometrelerinde yapım, Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde de üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA

Trafik, Güncel, Son Dakika

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