Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yol Tartışması Kanlı Bitti

22.02.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü silahla tehdit etti; şüpheli gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'de motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü belinden silahını çıkartarak motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Yaşanan tartışmayı başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheli polisin yaptığı çalışmalar sonucu Ö.A.(48) gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ümraniye Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İki sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi. O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yapılan incelemeler üzerine silah çektiği tespit edilen Ö.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatlı olduğu belirlenen silah muhafaza altına alınırken, Ö.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından 'Tehdit' suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Otomobil, Ümraniye, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı

09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
08:58
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı
"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
08:38
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
07:29
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 10:25:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Yol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.