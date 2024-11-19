Ankara Keçiören'de trafikte yol verme kavgasında darbedilen kişi, hayatını kaybetti.
Çaldıran Mahallesi'nde H.K'nin yaralandığı ihbarını alan polis, olay yerine gitti.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.K. yaşamını yitirdi.
Polis, yaptığı incelemede, trafikteki yol verme kavgasında motosikletli iki kişinin H.K'yi darbettiğini belirledi.
Şüpheliler Ç.K. ve B.N. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Yol Verme Kavgasında Korkunç Son - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?