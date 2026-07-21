Yolcu, Şoförü Penseyle Tehdit Etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde tartıştığı şoförü penseyi silah gibi göstererek tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Kocaeli'de yolcu terörü, yılların emektar şoförüne silahlı tehdit ve küfür yağmuru" başlıklı haberlere konu olan olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Körfez Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde meydana gelen olayda, penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden şüphelinin S.D. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.