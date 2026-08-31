Yolda Yangın: İş Makinesi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Yolda Yangın: İş Makinesi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Erzurum'da yol yapımında kullanılan iş makinesi alev alarak yandı, yaralanan olmadı.

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde yol yapım çalışması yürüten Tuncay Altaş'a ait iş makinası, alev alarak yandı. Olayda yaralanan olmazken, iş makinası kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Olur ilçesine bağlı kırsal Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışmasında görev yapan operatör Tuncay Altaş, mesai bitince iş makinesini park etti. Altaş ve yol yapımında çalışan işçiler Oltu'ya gitmek üzere yola çıktı. Ancak bir süre sonra park halindeki iş makinesinde yangın çıktığı fark eden bölgedeki köylüler, telefonla Altaş'a haber verdi. Tekrar çalışma yaptıkları alana dönen Altaş ile işçiler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevlere teslim olan iş makinası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

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