Avcılar'da ters yönden ilerleyen hafriyat kamyonu, kaldırımdaki yön tabelasını devirdikten sonra yoluna devam etti. O anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan ters yönden girdiği öne sürülen hafriyat kamyonunun sürücüsü, Denizköşkler Caddesi'ne dönmek istediği sırada kamyonun damperi kaldırımda bulunan yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası devrilirken, sürücü kısa bir süre duraksadıktan sonra yoluna devam etti. Kamyonun ters yönde ilerlemesi, yön tabelasını devirmesi ve sürücünün yoluna devam etmesi çevredeki güvenlik kameraları ile cep telefonu kamerasınca kaydedildi.