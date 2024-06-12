Yönetmenler ve Senaryo Yazarlarından Oluşan Dört Meslek Birliği Sinema Eseri Sahipleri Federasyonunu Kurdu - Son Dakika
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Yönetmenler ve Senaryo Yazarlarından Oluşan Dört Meslek Birliği Sinema Eseri Sahipleri Federasyonunu Kurdu

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) ve Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR), uzun süredir yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda Sinema Eseri Sahipleri Federasyonunu (SEF) kurdu. Federasyonun yönetim kurulunda Mehmet Güleryüz, Tunç Davut, Yıldız Bilgin Bayazıt, Bahriye Kabadayı Dal, Ayhan Sonyürek, Sadullah Şentürk, Orhan Koçak ve Hakan Aytekin yer aldı. Ayrıca, SEF'in Uluslararası Yazarlar ve Besteciler Dernekleri Konfederasyonu'na (CISAC) üyelik başvurusu da kabul edildi. CISAC'ın telif toplama süreçlerini hızlandırması ve destek sağlaması bekleniyor.

12.06.2024 17:27
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Yönetmenler ve senaryo yazarlarından oluşan dört meslek birliği yönetimi bir araya gelerek Sinema Eseri Sahipleri Federasyonunu (SEF) kurdu.

SEF'ten yapılan açıklamaya göre, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) ve Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR), uzun süredir yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda SEF'i kurdu.

Geçen hafta sonu 1. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren federasyonun yönetim kurulunda Mehmet Güleryüz, Tunç Davut, Yıldız Bilgin Bayazıt, Bahriye Kabadayı Dal, Ayhan Sonyürek, Sadullah Şentürk, Orhan Koçak ve Hakan Aytekin yer aldı.

Öte yandan SEF'in, eser sahiplerinin dünyadaki çatı örgütü konumundaki Uluslararası Yazarlar ve Besteciler Dernekleri Konfederasyonuna (CISAC) yapılan üyelik başvurusu da kabul edildi.

Dünyada telif konusunda büyük ağırlığı olan CISAC'ın gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yapacağı katkı, vereceği destek ve yürüteceği lobi faaliyetiyle telif toplama süreçlerinin hızlanacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Sadullah Şentürk, Mehmet Güleryüz, Hakan Aytekin, Yıldız Bilgin, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yönetmenler ve Senaryo Yazarlarından Oluşan Dört Meslek Birliği Sinema Eseri Sahipleri Federasyonunu Kurdu - Son Dakika

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