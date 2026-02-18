Yönter'den Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yönter'den Şiddetle Mücadele Vurgusu

18.02.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Yönter, bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele için çalışma yaptıklarını açıkladı.

(TBMM) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bireysel ve toplumsal şiddetle mücadeleye ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "Netflix'i izliyorsunuz değil mi? Ensest ilişkiler, LGBT çirkinliği ve iğrençliği gözümüzün içine sokuluyor. Utanç duyulacak bir manzarayla, tabloyla karşı karşıyayız. Bu nedenle dijital platformlar ve sosyal medya konusunda en azından iktidar cenahından duymuş olduğumuz müspet ve umut verici haberlerin bir an evvel gerçekleşmesini ve buna da destek olacağımızı söylemek arzusundayım" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bireysel ve toplumsal şiddetle mücadeleye ilişkin hazırladıkları çalışmayı kamuoyuna açıkladı.

Yönter, MHP Genel Başkanı'nın bireysel ve toplumsal şiddetle ilgili kaygıları doğrultusunda AR-GE birimine talimat verdiğini belirterek, "Talimat mucibince de AR-GE bünyemizde bir komisyon teşekkül etti. Aralarında çok değerli akademisyenlerimizin, gönül insanlarımızın, uzmanlarımızın olduğu 22 kişiden müteşekkil bir komisyon tezahür etti. Bu komisyon yaklaşık 4 ay çalıştı. 4 ayın sonucunda bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele hususunda tespitler, teklifler ve tedbirler başlığıyla bir çalışmayı hazırladık" dedi.

Çocuğun suçla ve cinayetle anılmasının vicdanları yaraladığını kaydeden Yönter, "Şiddetin sabahtan akşama bir çözüm yolu yok. İlk insanın ortaya çıktığından beri şiddetten bahsetmek mümkün. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz şiddet seli hepimizi endişeye sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Şiddeti "bir insan hakkı ihlali" olarak tanımlayan Yönter, "Hürriyet bir insan hakkı, huzur bir insan hakkı, şiddetsiz yaşamak bir insan hakkı. Bu insan hakkının ihlaline göz yummayız. Buna tahammül edemeyiz. Sabır gösteremeyiz" diye konuştu.

MHP'nin "şiddetsiz Türkiye" hedefi olduğunu ifade eden Yönter, "Biz şiddetsiz bir Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi de şiddetsiz Türkiye'nin bir türevidir ve yansımasıdır. Terör sistematik bir şiddettir. Sadece terör değil. Sadece bireysel veya toplumsal şiddet değil. Ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, siyasal şiddet. Envai çeşidi var şiddetin" ifadelerini kullandı.

Dijital platformlar ve sosyal medyanın şiddeti körüklediğini savunan Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Netflix'i izliyorsunuz değil mi? Bu dizilerin Türk-İslam ahlakıyla, Türk-İslam medeniyetinin müktesebatıyla bağdaşır en ufak yanını görüyor musunuz? Ensest ilişkiler gözümüzün içine sokuluyor. LGBT çirkinliği ve iğrençliği gözümüzün içine sokuluyor. Utanç duyulacak bir manzarayla, tabloyla karşı karşıyayız. Bu nedenle dijital platformlar ve sosyal medya konusunda en azından iktidar cenahından duymuş olduğumuz müspet ve umut verici haberlerin bir an evvel gerçekleşmesini ve buna da destek olacağımızı huzurlarınızda söylemek arzusundayım."

"Ahlakımızın ve maneviyatımızın gümrük duvarlarını yükselterek karşı koyacağız"

Biz çocuklarımızdan tasarruf edemeyiz. Onları heba edemeyiz. Onları israf edemeyiz. Bugünkü çağda Batı medeniyetine bakın. Yalnızca yiyip içen, sürekli çiftleşen, fırsat buldukça birbirini boğazlayan insanlardan müteşekkil bir felaketle karşı karşıyayız. Bu felaket bize ihraç edilmek isteniyor. Ama biz buna ahlakımızın ve maneviyatımızın gümrük duvarlarını yükselterek karşı koyacağız.

Şiddete mesafeliyiz. Şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Şiddet başka bir yerde, milliyetçi ülkücü hareket başka bir yerde. Şiddet başka bir yerde, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi başka bir yerde. Ter akıttık, emek verdik, mesai harcadık. Hocalarımızla, uzmanlarımızla kafa kafaya verdik. Meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Gelecek terörsüz Türkiye'dir. Gelecek şiddetsiz Türkiye'dir. Gelecek huzurlu Türkiye'dir."

Yönter'in konuşmasının ardından MHP'nin hazırladığı bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele kitabı basın toplantısında dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yönter'den Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:22:54. #7.11#
SON DAKİKA: Yönter'den Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.