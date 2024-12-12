Yoon, muhalefeti suçladı: Devlet işlerini felç ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yoon, muhalefeti suçladı: Devlet işlerini felç ettiler

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefeti azil sürecini kötüye kullanmakla itham etti.

12.12.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon muhalefeti suçladı: "Devlet işlerini felç ettiler"

"Azil önergeleri ve soruşturmalarla yüzleşmeye hazırım"

SEUL - Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefeti "Görevden azil sürecini kötüye kullanarak devlet işlerini felç etmekle" suçladı. Sıkıyönetim ilanının "yargıya tabi olmadığını" savunan Yoon, kendisi hakkında verilen azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla "yüzleşmeye hazır olduğunu" söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta ilan ettiği ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırdığı sıkıyönetim kararı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Televizyondan yayınlanan bir konuşmayla halka seslenen Yoon, sıkıyönetim konusundaki pozisyonunu açıklığa kavuşturmak istediğini ifade etti. "Muhalefet partileri sıkıyönetim ilanının bir ayaklanma suçu olduğunu söyleyerek kılıç dansı yapıyorlar, ama bu gerçekten öyle mi?" diye soran Yoon, "Şu anda hükümeti felç eden ve Kore anayasasını asıl ihlal eden güçler kimler?" ifadelerini kullandı.

"Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmediler"

Muhalefet partilerinin son 2.5 yıldır halk tarafından seçilen devlet başkanını görevden almak ya da istifa ettirmek için "kışkırtıcılık yaptığını" savunan Yoon, muhalefeti işaret ederek "Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmediler" suçlamasında bulundu. Muhalefetin Ulusal Meclis'e görevden azil önergeleri sunduğunu hatırlatan Yoon, "Görevden azil sürecini kötüye kullanarak devlet işlerini felç ettiler" dedi.

Muhalefeti Kuzey Kore'nin tarafını tutmakla suçladı

Muhalefeti "Kuzey Kore'nin tarafını tutmakla" itham eden Yoon, "Bunun hangi ülkenin Ulusal Meclisi olduğunu bilmiyorum" eleştirisinde bulundu. Ülke ekonomisinin de kötüye gittiğini söyleyen Yoon, "Ekonomi de olağanüstü hal durumunda. Demokratik Parti'nin gelecek yıl için önerdiği bütçe kesintisinin ayrıntılarına bakıldığında, muhalefetin ülkemizin büyümesini bile durdurmaya çalıştığı açık" ifadelerini kullandı.

"Sıkıyönetim ilanı yargıya tabi değil"

Ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, "Başkanın sıkıyönetim ilan etme hakkını kullanması, af hakkının kullanılması veya diplomatik hakların kullanılması gibi yargıya tabi olmayan bir yönetim eylemidir" dedi. Buna rağmen kendisi hakkında verilen görevden azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla "yüzleşmeye hazır olduğunu" vurgulayan Yoon, "Sıkıyönetim ilanına ilişkin hukuki ve siyasi sorumluluktan kaçmayacağımı daha önce de söylemiştim" hatırlatmasında bulundu.

Yoon'un son açıklamalarının, muhalefet partilerinin kendisi hakkındaki 2'nci görevden azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoon, muhalefeti suçladı: Devlet işlerini felç ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
22:13 İsrail, İran’ın Nükleer Tesisleri’ne saldırmaya hazırlanıyor İsrail, İran'ın Nükleer Tesisleri'ne saldırmaya hazırlanıyor
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:50 Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:57:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yoon, muhalefeti suçladı: Devlet işlerini felç ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.