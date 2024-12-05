Yoon Suk Yeol'a Görevden Alma Eylemi

SEUL, 5 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için Seul'de düzenlenen eyleme katılan Güney Koreliler, 4 Aralık 2024.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ülkede aniden sıkıyönetim ilan etmesiyle başlayan siyasi kriz devam ederken, göstericiler çarşamba gecesi başkent Seul'deki başkanlık ofisine doğru yürüyüşe geçti. (Fotoğraf: Jun Hyosang/Xinhua)
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