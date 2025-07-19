Yoon Suk Yeol'e Yeni Suçlamalar

Güney Kore'de özel savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında kısa süreli sıkıyönetim ilanı nedeniyle "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla yeni iddianame hazırladı.

Güney Kore'nin Yonhap ajansının haberine göre, Aralık 2024'teki sıkıyönetim kararına ilişkin Savcı Cho Eun-suk'un başında olduğu özel soruşturma ekibi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yoon'a yeni suçlamalar yöneltildi.

Özel savcılık ekibince hazırlanan iddianame kapsamında Yoon, sıkıyönetim ilanı sürecinde "kabine üyelerinin haklarını ihlal etmek", "sıkıyönetim kararını geriye dönük şekilde düzenlemek" ve "ilgili telefon kayıtlarının silinmesini emretmek" ile suçlandı.

Bu, Yoon'a sıkıyönetim kararı ve diğer yetki ihlalleri nedeniyle yöneltilen, tutuklu yargılandığı üçüncü suçlama oldu.

Yoon, temmuz ayının başlarında hakkında çıkarılan tutuklama kararının ardından başkent Seul yakınlarındaki Uiwang kentinde bulunan Seul Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.