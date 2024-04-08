Yöresel kıyafetlerle sahura kaldıran dernek

Yöresel kıyafetler giyerek oyun havasıyla vatandaşları sahura kaldırdılar
Davulun sesini duyan cama çıktı
BURSA - İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ilginç bir sahur programı organizasyonuna imza atıldı. Dernek binasında toplanan folklor grubu, dernek üyeleriyle birlikte müzik eşliğinde Süleymaniye Mahallesi'ni dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Rumeli ekibinin sesini duyarak camlara çıkan vatandaşlar ise, oyunlara alkış ile tempo tuttu.
Arnavut böreği ikramı
Ekip, Rumeli yöresine özgü kıyafetler ile davul, darbuka ve akordiyon eşliğinde Balkan müziklerini çalarak, yöresel şarkılar söyledi. Rumeli ezgileriyle sahura kalkan vatandaşlar ise, neşeli organizasyonu gerçekleştiren gençlere Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti. Saat 03.30'a kadar süren organizasyon, gençlerin dernek lokalinde sahur yapmasıyla sona erdi.
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İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, dernek binasında toplanan folklor grubu ve dernek üyeleriyle birlikte Süleymaniye Mahallesi'ni dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Rumeli ekibi, Balkan müzikleri çalarak ve yöresel şarkılar söyleyerek sahura kalkan vatandaşlara Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti.
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