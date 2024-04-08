Yöresel kıyafetlerle sahura kaldıran dernek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yöresel kıyafetlerle sahura kaldıran dernek

Geniş Video İzle

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, ilginç bir sahur programı düzenledi. Folklor grubu, dernek üyeleriyle birlikte Süleymaniye Mahallesi'ni dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Rumeli ekibi, Balkan müzikleri eşliğinde yöresel şarkılar söyleyerek camlara çıkan vatandaşlara neşeli bir organizasyon yaşattı. Gençlerin dernek lokalinde sahur yapmasıyla etkinlik sona erdi.

08.04.2024 05:24  Güncelleme: 05:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yöresel kıyafetler giyerek oyun havasıyla vatandaşları sahura kaldırdılar

Davulun sesini duyan cama çıktı

BURSA - İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ilginç bir sahur programı organizasyonuna imza atıldı. Dernek binasında toplanan folklor grubu, dernek üyeleriyle birlikte müzik eşliğinde Süleymaniye Mahallesi'ni dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Rumeli ekibinin sesini duyarak camlara çıkan vatandaşlar ise, oyunlara alkış ile tempo tuttu.

Arnavut böreği ikramı

Ekip, Rumeli yöresine özgü kıyafetler ile davul, darbuka ve akordiyon eşliğinde Balkan müziklerini çalarak, yöresel şarkılar söyledi. Rumeli ezgileriyle sahura kalkan vatandaşlar ise, neşeli organizasyonu gerçekleştiren gençlere Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti. Saat 03.30'a kadar süren organizasyon, gençlerin dernek lokalinde sahur yapmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Rumeli, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yöresel kıyafetlerle sahura kaldıran dernek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir ev alevlere teslim oldu
    05:18 Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir ev alevlere teslim oldu

    Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

  • İnegöl'de kavga eden Suriye uyruklu kaçak göçmenler yakalandı
    05:11 İnegöl'de kavga eden Suriye uyruklu kaçak göçmenler yakalandı

    İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bir evde kavga eden 7 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan şahısların il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.

  • İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden ilginç sahur programı
    05:00 İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden ilginç sahur programı

    İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, dernek binasında toplanan folklor grubu ve dernek üyeleriyle birlikte Süleymaniye Mahallesi'ni dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Rumeli ekibi, Balkan müzikleri çalarak ve yöresel şarkılar söyleyerek sahura kalkan vatandaşlara Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti.

  • Nikaragua, Almanya'ya karşı soykırım davası açıyor
    04:45 Nikaragua, Almanya'ya karşı soykırım davası açıyor

    Nikaragua, Almanya'nın Filistin'deki soykırıma ortak olduğunu iddia ederek Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açıyor. Nikaragua, Almanya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. Dava sonucunda Almanya'nın yargılanması ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda acil önlemler alınması talep ediliyor.

  • İsrail ordusu Han Yunus'taki birliklerin sayısını azaltacak
    04:45 İsrail ordusu Han Yunus'taki birliklerin sayısını azaltacak

    İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan birliklerin sayısını azaltacağını açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü, Han Yunus'taki görevlerin tamamlandığını ancak Gazze'de operasyonlara devam edileceğini belirtti. Bu hamlenin savaşın sonuna yaklaşıldığına işaret etmek yerine taktiksel bir geri çekilme olduğu değerlendiriliyor. İsrail Savunma Bakanı da askerlerin geri çekildiğini ve Han Yunus'taki askeri başarıların etkileyici olduğunu söyledi. Gazze'deki İsrail operasyonlarında 6 ayda 33 binden fazla kişi öldü ve çoğunluğu sivil olan yüz binlerce kişi açlık tehdidi altında bulunuyor.

  • Maltepe'de trafik kazası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
    03:57 Maltepe'de trafik kazası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

    Maltepe'de karşı istikametlerden gelen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır ve Kamyonun Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı
    03:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır ve Kamyonun Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir tır ile kargo firmasına ait bir kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon devrilerek yol kenarına savrulurken tır da bariyere girdi. Kazada, iki şoför de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazanın ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.


23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:02 Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tepkisi kamerada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada
21:55 Süper Kupa’da Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı
20:57 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
22:11 Maç başlar başlamaz attı Icardi’den Süper Kupa’da 50. saniyede gol Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol
21:32 Şanlıurfa’da Süper Kupa maçı öncesinde “Ali Koç dışarı“ tezahüratları yapıldı Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde "Ali Koç dışarı" tezahüratları yapıldı
20:57 Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü
20:49 CHP’nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL’lik kuruyemiş faturası ödedi CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödedi
19:34 Sinirden masayı yumrukladı Ali Koç’tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek Sinirden masayı yumrukladı! Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 05:39:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yöresel kıyafetlerle sahura kaldıran dernek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement