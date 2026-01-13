Muratpaşa Belediyesi'nden "Yörük Kültürü Çalıştayı" - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi'nden "Yörük Kültürü Çalıştayı"

13.01.2026 10:46  Güncelleme: 11:31
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Yörük kültürünü ele alan Yörük Çalıştayları'nın sekizincisini 17 Ocak'ta 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' temasıyla organize ediyor. Çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(ANTALYA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, Yörük kültürünü bilimsel ve kültürel boyutlarıyla ele alan Yörük Çalıştayları'nın sekizincisini, 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Bu yıl "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" temasıyla düzenlenecek çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Çalıştay, saat 10.00'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışın ardından ilk oturum, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok'un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Birinci oturum, Prof. Dr. Turgut Tok'un "Oğuz Kültür Dünyasında Aksaçlılar" başlıklı sunumuyla açılacak. Oturumda Pamukkale Üniversitesi'nden Dr. Orhan Baldane "Dil ve Kültür Taşıyıcısı Olarak Türk Dünyasında Aksaçlılar", Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise "Göçebelik, Yörükler ve Yaşlılık" başlıklı sunumuyla yer alacak.

Biyomühendis, belgeselci ve yazar Hüseyin Çağlar İnce "Aksaçlılardan Çocuğa: Yörük Masallarının Hafızası" konusunu ele alırken, oturum kapsamında "Köse – Bir Yörük Tesellisi" adlı kısa film de izleyiciyle buluşacak.

"Yörüklerde Aksaçlı–Çocuk İlişkilerinin Mekan Bağlamında Değerlendirilmesi"

Çalıştayın ikinci oturumu, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bakır başkanlığında gerçekleştirilecek. Dr. Bakır, "Yörüklerde Aksaçlı–Çocuk İlişkilerinin Mekan Bağlamında Değerlendirilmesi" başlıklı sunumuyla katkı sunacak.

Aynı oturumda Mimar Dr. Mukaddes Çırak Yılmaz "Çocuk ve Aksaçlı Arasındaki Bağı Güçlendirici Mevcut Uygulamalar", Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nden Dr. Mehmet Tolga Bakırtaş "Kıl Çadırdan Gökyüzüne: Obanın Küçük Mirasçıları ve Sözlü Gelenek", Geleneksel Yörük Oyunları Derleyicisi Sedat Çolak ise "Geleneksel Yörük Oyunları" başlıklı sunumlarıyla yer alacak.

Çalıştay, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatih Uslu başkanlığında yapılacak "Yörük Beyleri Serbest Kürsüsü" ile sona erecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca Rabia Tokat'ın "Toprağın Hafızası: Keçilerin İzinde" başlıklı seramik sergisi ile Mustafa Gümüş'ün Yörük kültürünü yansıtan fotoğraf sergisi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: ANKA

Türkan Şoray, Antalya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi'nden 'Yörük Kültürü Çalıştayı'

Muratpaşa Belediyesi'nden "Yörük Kültürü Çalıştayı"
