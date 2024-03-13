Yozgat İl Jandarma Komutanlığına Kadavra Köpeği 'Gölge' Katıldı - Son Dakika
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığına Kadavra Köpeği 'Gölge' Katıldı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına Kadavra Köpeği \'Gölge\' Katıldı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan hassas burunlu köpeklerin arasına katılan kadavra köpeği 'Gölge', suç ve suçlularla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Gölge, ölen ya da öldürülen kişilerin bulunması ve enkaz altında kalanların tespit edilmesinde kullanılıyor. Eğitmenleri tarafından zorlu görevlere hazırlanan köpekler, günlük eğitimlerini alarak her an göreve hazır tutuluyor. Gölge son olarak Erzincan'da toprak altında kalan maden işçilerinin aranmasında görev aldı.

13.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:40
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli hassas burunlu köpeklerin arasına katılan kadavra köpeği "Gölge" ile suç ve suçlularla mücadele daha etkin yürütülecek.

Bomba aramada "Vasıl ve "Ozan", uyuşturucu madde aramada "Pullu", iz takipte "Dost", çay ve tütün tespitte "Esna" ile suç ve suçlularla mücadele eden İl Jandarma Komutanlığının bünyesine geçen ay kadavra köpeği "Gölge" de katıldı.

Gölge, ölen ya da öldürülen kişilerin bulunması veya her türlü afet sonucu enkaz altında kalanların kadavralarının tespit edilmesinde kullanılıyor.

İhtiyaç halinde çevre illerde de gönderilen Gölge, son olarak Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak altında kalan maden işçilerinin aranmasında görev aldı.

Eğitmenleri tarafından zorlu görevlere hazırlanan köpekler, İl Jandarma Komutanlığı köpek eğitim parkuru ve arazide günlük eğitimlerini alarak her an göreve hazır tutuluyor.

Kadavra arama köpeği eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çoban, AA muhabirine, Gölge'nin 3 yaşında olduğunu söyledi.

Gölge'nin adli ve kriminal olaylarda ölen veya öldürülen kişilerin yerlerini tespit etmek amacıyla kullanıldığını belirten Çoban, "Gölge, her türlü doğal veya doğal olmayan olaylarda, sel, çığ, deprem gibi afetlerde görev almaktadır. İhtiyaç duyulması halinde diğer illere de görevlendirilecektir. En son Erzincan'ın İliç ilçesine meydana gelen toprak kayması olayında toprak altında kalan madencileri arama faaliyetinde bulunmuştur." diye konuştu.

İz takip köpeği "Dost" hakkında da bilgiler veren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Tanışık da labrador cinsi köpeğin 12 yaşında olduğunu dile getirdi.

"Dost"un kaybolan kişilerin aranmasında, kaçakçılık, hırsızlık ve terörle mücadelede kaçan ve saklanan terör unsurları ile bunlara ait mağara ve sığınakların bulunmasında görev yaptığını ifade eden Tanışık, "Köpeğim 12 saat geriye dönük ve 5 kilometreye kadar arama yapabiliyor. Dost, birçok göreve katılmış, en son Yozgat Dayılı köyündeki kayıp kişinin bulunmasına katkı sağlamıştır." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yozgat İl Jandarma Komutanlığına Kadavra Köpeği 'Gölge' Katıldı - Son Dakika
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