Yozgat\'ın Sorgun ilçesinde köylüler yağmur duasında buluştu

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Peyniryemez, Kodalı, Kodalı Çiftliği ve Aşağı Karahacılı köylüleri yağmur duasında bulundu.

Öğle namazının ardından Kodallı köyü Kırklar Tepesi'ne çıkan vatandaşlar, Sorgun Müftüsü İsa Yaykın tarafından yapılan yağmur duasına katıldı.

Yaykın, kış ve ilkbahar mevsiminin kurak geçtiğini belirterek, "Ekili alanların yağmura ihtiyacı var. Kul olarak yağmur yağması için dua ettik. Rabbimizin lütfu ve keremiyle inşallah memleketimize yağmur yağdırmasını niyaz ediyoruz. İnşallah dualarımız kabul olur." dedi.

Yapılan duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.