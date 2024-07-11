Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şiddetli sağanak hasara neden oldu - Son Dakika
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şiddetli sağanak hasara neden oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde meydana gelen şiddetli sağanak, evlerin bahçelerini ve zemin katlarını su basmasına neden oldu. Ayrıca, yağışın etkisiyle belde meydanında bulunan kilit parkeler söküldü. Sağanak sonucunda yol ve dere kenarındaki ağaçlar kökünden sökülerek hasar gördü. Belediye ekipleri, selin getirdiği çöp yığınlarını temizlemek için çalışmalara başladı.

11.07.2024 16:23
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde şiddetli sağanak hasara neden oldu.

Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ve zemin katlarını su bastığını söyledi.

Belde meydanında da kilit parkelerin yağış nedeniyle söküldüğünü belirten Büyükkaradoğan, "Yağış o kadar şiddetli oldu ki yol ve dere kenarındaki bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazıları da kırıldı. Dere kenarlarında bulunan araziler, sebze ve meyve ekili alanlar büyük oranda hasar gördü. Beldemiz uzun yıllardır böyle bir sel felaketi yaşamamıştı." diye konuştu.

Büyükkaradoğan, beldedeki yol ve caddelere selin getirdiği çöp yığınlarının belediye ekipleri tarafından temizlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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