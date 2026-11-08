Yozgat Kadışehri\'de Hanözü mevkisinde yollar İl Özel İdaresi\'nce açık tutuluyor

Yozgat Kadışehri'de Hanözü mevkisinde yollar İl Özel İdaresi'nce açık tutuluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, Hanözü mevkisinde yolların açık kalması için çalışma yürütüyor. Yetkililer sürücüleri kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir ile gerekli ekipmanı bulundurmaları konusunda uyardı.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Hanözü mevkisinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen ekipler, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, sürücüleri, kış şartlarında güvenli yolculuk yapabilmeleri için kış lastiği kullanmaları, araçlarında zincir ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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