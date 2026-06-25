Yozgat POMEM'den 826 polis adayı mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat POMEM'den 826 polis adayı mezun oldu

Yozgat POMEM\'den 826 polis adayı mezun oldu
25.06.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat POMEM'de eğitimini tamamlayan 826 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende şehit polis memuru İdris Büyükdönmez'in oğlu Muhammet Ali Büyükdönmez de mezun olarak duygusal anlar yaşattı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 826 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra dönem birincisi Orkun Gülen, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Yozgat POMEM Müdürü Mustafa Tokay, törende, Polis Akademisi'nin kurulduğundan bu yana adaleti ve hukukun üstünlüğünü ilke edinen, devletine, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için özünü budaktan esirgemeyen binlerce polis yetiştirdiğini söyledi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 1997 yılında kurulmasının ardından bugüne kadar 14 bin 193 öğrenci yetiştirdiğini belirten Tokay, "Hürriyet ve istikbal teminatı genç polislerimiz şartlar ne olursa olsun dün olduğu gibi bugün de kanunlar çerçevesinde kendilerine verilen görevlerini layıkıyla yerine getirirken yılmadan, yorulmadan aziz milletimizin hizmetinde olacaklardır. Bu bilinçle yetiştirdiğimiz meslektaşlarımız temel hak ve özgürlüklerin korunmasında, üstün yetenek göstererek tüm halkımızın gönlünde hak ettikleri yeri alacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 826 polis adayı, yemin ederek mezuniyet sevinci yaşadı.

Törenin ardından aileleriyle hasret gideren bazı polis adayları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda, 2017 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde görev yaptığı adliye binası girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İdris Büyükdönmez oğlu Muhammet Ali Büyükdönmez de mezun oldu.

Anne Ayla Büyükdönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun mezun olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Oğlunun babasından bayrağı devraldığını belirten Büyükdönmez, vatana hayırlı bir evlat yetiştirdiğini, sancağın artık oğlunda olduğunu ifade etti.

Şehit polis memurunun kızları Tuğba Nur Yurtoğlu ve Şerife Tuğçe Özdemir de kardeşlerinin babalarının izinden giderek polis olmasından gurur duyduklarını dile getirdi.

Törene, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, il protokülü ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Yozgat, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat POMEM'den 826 polis adayı mezun oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı

15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 15:42:02. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat POMEM'den 826 polis adayı mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.