Yozgat Şehir Hastanesi\'nde Devir Teslim

Yozgat Şehir Hastanesi'nde başhekimlik ile idari ve mali işler müdürlüğü görevlerinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 yıldır başhekimlik görevini yürüten Uzm. Dr. Mustafa Kozan, görevini Op. Dr. Murat Başer'e devretti. Aynı törende, 11 yıldır İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Sencer Çiçek'in yerine ise Niyazi Yıldırım atandı.

Törende konuşan yeni Başhekim Op. Dr. Murat Başer, görevi devralmaktan onur duyduğunu belirtti.

Başer, kendisinden önce görev yapan yöneticilere teşekkür ederek, "Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan'a ve İdari ve Mali İşler Müdürümüz Sencer Çiçek'e hastanemize ve şehrimize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Uluslararası standartlarda, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunma vizyonuyla hastanemizi daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.