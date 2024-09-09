Sorgun\'da Okul Bahçesi Yenilendi

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Agahefendi İlkokulu'nun bahçesinde belediye tarafından yenileme çalışması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye teşekkür etti.

Artık öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda teneffüs yapabileceklerini, oyun oynayabileceklerini aktaran Öcal, "Su akıntıları yeniden düzenlendi. Anasınıfı için oyun grupları monte edildi, sahne yapıldı. Ağaçlar budandı, basketbol ve voleybol sahası yapıldı. Oyun bahçesi küçük olduğu için ergonomik olmasına dikkat edildi." ifadesini kullandı.???????