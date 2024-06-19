Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için 19 Mayıs-19 Haziran'da çalışma yürüttü.
Belirlenen adresleree düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta 14 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?