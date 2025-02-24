Yozgat'ta Baraj Buz Tuttu, Balıkçılar Mağdur

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Yozgat'ta baraj yüzeyi kısmen buz tuttu, balıkçılar kıyıda kaldı

YOZGAT - Yozgat'ta bulunan ve Kanak Çayı üzerinde kurulan Gelingüllü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu, balıkçı tekneleri kıyıda kaldı.

Yozgat ve çevresinde etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Esenli Köyü'nde bulunan Gelingüllü Barajı, soğuk hava sonrası kısmen dondu. Tarımsal sulamanın yanı sıra balıkçılık da yapılan barajın donmasıyla tekneler kıyıda kaldı. Esenli Barajı'nda 120 balıkçının olduğunu söyleyen Ali Barış, yüzeyi kısmen buz tutan barajda balıkçıların rutin balık avına çıkamadığını, ağ atamadığını söyledi. Ali Barış, "Sıfırın altında 22 dereceyi görmüş bulunmaktayız. Barajımızın yüzde 70'i buz tuttu. Teknelerimiz buz içinde, hiçbir balıkçı arkadaşlarımız balığa çıkamıyor. Bir an önce sularımızın açılmasını bekliyoruz" dedi.