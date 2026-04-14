Çekerek'te Bilim Merkezi Kapatıldı, Siyasi Atışma Alevlendi

Daha önce cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunan, halen AKP Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesine bazı yatırımlar yapılmasını sağladı. Bunlar arasında 174 dönümlük millet bahçesi ve 2022'de açılan Bilim Merkezi bulunuyor. TÜBİTAK araç-gereçleri alındı ve öğrencilerin kullanımına sunuldu, ancak merkez kısa süre sonra atıl kaldı, üniversite hocaları gelmez oldu ve ekipmanlar götürüldü.

AKP'li eski Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Bilim Merkezi'nin kapatılmasından MHP'li Belediye Başkanı Üzeyir İnce'yi suçlayarak sert açıklamalar yaptı. İnce ise, merkezin Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirildiğini, üniversite ile TÜBİTAK arasındaki mevzuat sorunu nedeniyle kapatıldığını belirtti. İnce, Çakır'ın halkı aşağılayıcı söylemlerini eleştirerek, onun hukuksuz taleplerini ve işe gitmeden maaş aldığını iddia ettiğini açıkladı.

Çakır, yaptığı hizmetlere sahip çıkılmamasından yakınarak, kütüphanenin düğün salonuna çevrildiğini örnek gösterdi. Kendisinin yolsuzluk yapmadığını ve Ankara'da kirada oturduğunu ifade etti. Tartışma, küçük bir ilçede siyasetin nasıl işlediğini ve tarafların birbirlerine yönelik ciddi suçlamalarını ortaya koyuyor.