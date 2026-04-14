Çekerek'te Bilim Merkezi Kapatıldı, Siyasi Atışma Alevlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta eski AKP Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Bilim Merkezi'nin kapatılmasından MHP'li Belediye Başkanı Üzeyir İnce'yi sorumlu tutarak eleştirilerde bulundu. İnce ise, kapatmanın gerekçesinin üniversite ve TÜBİTAK arasındaki mevzuat sorunu olduğunu belirtti. Tartışmalarda taraflar arasında sert suçlamalar yapılıyor.

Daha önce cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunan, halen AKP Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesine bazı yatırımlar yapılmasını sağladı. Bunlar arasında 174 dönümlük millet bahçesi ve 2022'de açılan Bilim Merkezi bulunuyor. TÜBİTAK araç-gereçleri alındı ve öğrencilerin kullanımına sunuldu, ancak merkez kısa süre sonra atıl kaldı, üniversite hocaları gelmez oldu ve ekipmanlar götürüldü.

AKP'li eski Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Bilim Merkezi'nin kapatılmasından MHP'li Belediye Başkanı Üzeyir İnce'yi suçlayarak sert açıklamalar yaptı. İnce ise, merkezin Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirildiğini, üniversite ile TÜBİTAK arasındaki mevzuat sorunu nedeniyle kapatıldığını belirtti. İnce, Çakır'ın halkı aşağılayıcı söylemlerini eleştirerek, onun hukuksuz taleplerini ve işe gitmeden maaş aldığını iddia ettiğini açıkladı.

Çakır, yaptığı hizmetlere sahip çıkılmamasından yakınarak, kütüphanenin düğün salonuna çevrildiğini örnek gösterdi. Kendisinin yolsuzluk yapmadığını ve Ankara'da kirada oturduğunu ifade etti. Tartışma, küçük bir ilçede siyasetin nasıl işlediğini ve tarafların birbirlerine yönelik ciddi suçlamalarını ortaya koyuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 11:09:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.