Yozgat'ta çıkan orman yangını sonrası yaban hayatı koruma çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta çıkan orman yangını sonrası yaban hayatı koruma çalışmaları

Yozgat\'ta çıkan orman yangını sonrası yaban hayatı koruma çalışmaları

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yaban hayatının korunması için bölgeye yem bıraktı. Ayrıca yaralı bir kaplumbağa da tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

12.08.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yaban hayatının korunması için bölgeye yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, 10 Ağustos'ta Çekerek ilçesi İsaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangın sonrası, yaban hayatının korunması amacıyla doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Bu arada ekipler tarafından yaralı bulunan kaplumbağa, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Kaplumbağa, Çekerek, yozgat, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta çıkan orman yangını sonrası yaban hayatı koruma çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi AK Parti’den iddialara yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:04 ABD’den Nicolas Maduro’ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 16:33:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta çıkan orman yangını sonrası yaban hayatı koruma çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement