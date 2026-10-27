Yozgat\'ta Cumhuriyet Bayramı sergisi Büyük Sinema\'da 30 eserle açıldı

Yozgat'ta Cumhuriyet Bayramı sergisi Büyük Sinema'da 30 eserle açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Büyük Sinema Kültür Merkezi'ndeki sergide Emine Ser Tanrıverdi ve İrem Civelek'in yaklaşık 30 eseri yarına kadar görülebilecek.
Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi açıldı.
Yozgat Merkez Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Emine Ser Tanrıverdi ile öğrencisi resim eğitmeni İrem Civelek'in hazırladığı yaklaşık 30 eser, Büyük Sinema Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergide gazetecilere açıklamada bulunan Tanrıverdi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi düzenlemek istediklerini söyledi.
Yozgat'taki sanat faaliyetlerine resim alanında katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Tanrıverdi, serginin yarına kadar ziyarete açık olacağını ifade etti.
Resim eğitmeni İrem Civelek ise farklı eserlerin yer aldığı sergide, çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA
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