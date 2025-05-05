Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilere Eğitim Belgeleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilere Eğitim Belgeleri Verildi

Yozgat\'ta Şehit Yakınları ve Gazilere Eğitim Belgeleri Verildi

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen "Vefa Üniversitesi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan şehit yakını ve gazi 20 kursiyere belgeleri verildi.

05.05.2025 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen "Vefa Üniversitesi Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan şehit yakını ve gazi 20 kursiyere belgeleri verildi.

Üniversite tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen, sağlık, hukuk, iletişim ve sosyal konularda akademik eğitim ve destek hizmetleri sunan projede, ikinci grup kursiyerler mezun oldu.

Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projenin mezuniyet töreninde konuşan Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, projenin şehit aileleri ve gazilerin toplumsal yaşama daha güçlü şekilde katılımını amaçladığını ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaktan onur duyduklarını belirten Hıdır, "Topluma karşı sorumluluğumuz gereği onları yalnız bırakmamak ve onların hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Katılım belgeleri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Polat ve Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Süha Kuşçu tarafından verildi.

Kaynak: AA

Bozok Üniversitesi, Güncel, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilere Eğitim Belgeleri Verildi - Son Dakika

Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:31:42. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilere Eğitim Belgeleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.