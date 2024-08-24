Yozgat'ta firari hırsızlar yakalandı

Yozgat'ta hırsızlık suçundan haklarında 18 yıl 27 ay ve 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde devriye görevi sırasında hakkında "bina içinden hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 27 ay hapis cezası bulunan İ.S. ile aynı suçtan kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası olan A.P'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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